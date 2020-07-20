重型機器組件暗格藏4300萬元冰毒　警坪輋倉庫拘兩男女 (12:41)

毒品調查科總督察葉秀蘭表示，警方根據線報，上周六下午持手令搜查上水坪輋孔嶺西村一個面積約2000呎的倉庫，其間發現一男一女正以工具切割一個俗稱「啤呤」的大型鋼鐵軸承，相信準備取出藏於軸承內的毒品。警方於倉庫內發現兩支長1.7米、直徑約0.45米的大型液壓積筒、3個直徑約0.5米的大型鋼鐵齒輪及1個大型鋼鐵「啤呤」，其後在該批重型機器組件的暗格內，發現被壓成圓餅狀、重約67.3公斤冰毒，市值約4300萬元。

警方拘捕倉庫內一名報稱無業的25歲女子，以及一名報稱售貨員的41歲男子，二人為本地販毒集團成員，其中一人有黑社會背景，均被控一項販運危險藥物罪，案件明日（21日）於粉嶺裁判法院提堂。

毒品調查科警司鄒旺中指出，涉案冰毒於4月底由墨西哥船運赴港，6月初抵港；冰毒被壓縮成粉狀，有別於過往的晶狀體，相信是方便收藏。由於毒品收藏精密，警方以金屬切割及水壓切割方式打開涉案零件，花約30小時取證，現時取證工作尚未完成。鄒旺中相信，新冠病毒疫情下，各國實施出入境管制及隔離措施，導致販運毒品困難大增，近月冰毒市價上升兩成，毒販「無所不用其極」將毒品偷運到港。