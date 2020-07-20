新冠肺炎｜袁國勇、許樹昌：疫情若持續惡化須考慮「禁足令」 (11:16)

特首林鄭月娥昨（19日）宣布收緊對抗新型冠狀病毒的措施，並稱疫情若持續惡化，極致可以是「禁足令」，不准市民外出。同是政府抗疫督導委員會專家顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇，以及中大呼吸系統科講座教授許樹昌，今早（20日）均表示若確診數目持續大增，便須考慮「禁足令」。
袁國勇今早在商台節目表示，如果政府防疫新措施推出7至14日後，確診數目仍以幾何級數上升，「咁嘅話冇得傾，就要真係lockdown（封城），唔係話全個城市，起碼你唔出得門口，接近lockdown」。
許樹昌在港台節目稱，本港昨日新增過百宗確診，已是「接近幾何式咁上」；政府的防疫措施一直「加辣」，若市民仍外出用餐，政府可能要實施「禁足令」。
許樹昌亦估計，今日的確診數目可能同樣高達三位數字，形容現時情況「幾險峻」。他又指出，若每日確診數字達三位數，公立醫院設施一周內可能會爆滿。他希望新措施「加辣」後，一星期可見明顯效果，每日新增確診及來歷不明個案下跌。
何栢良：疫情未見頂 市民應「社交戒嚴」
港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目稱現時疫情「未曾見頂」，認為市民是時候自我實行「社交戒嚴」，除了上班、求醫、到超市和街市買餸等必須活動外，其餘時間留在家中，勿有實體社交活動。
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