新冠肺炎｜袁國勇、許樹昌：疫情若持續惡化須考慮「禁足令」 (11:16)

袁國勇今早在商台節目表示，如果政府防疫新措施推出7至14日後，確診數目仍以幾何級數上升，「咁嘅話冇得傾，就要真係lockdown（封城），唔係話全個城市，起碼你唔出得門口，接近lockdown」。

許樹昌在港台節目稱，本港昨日新增過百宗確診，已是「接近幾何式咁上」；政府的防疫措施一直「加辣」，若市民仍外出用餐，政府可能要實施「禁足令」。

許樹昌亦估計，今日的確診數目可能同樣高達三位數字，形容現時情況「幾險峻」。他又指出，若每日確診數字達三位數，公立醫院設施一周內可能會爆滿。他希望新措施「加辣」後，一星期可見明顯效果，每日新增確診及來歷不明個案下跌。

何栢良：疫情未見頂 市民應「社交戒嚴」

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目稱現時疫情「未曾見頂」，認為市民是時候自我實行「社交戒嚴」，除了上班、求醫、到超市和街市買餸等必須活動外，其餘時間留在家中，勿有實體社交活動。

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