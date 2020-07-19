新冠肺炎．政府服務暫停一覽｜郵政局暫停服務　駕駛考試維持正常 (23:06)

．郵政局：全線郵政局（包括流動郵政局）暫停服務，但會提供每星期兩次的郵件派遞服務，以及隔天的特快專遞郵件派遞及郵箱收信服務（詳情）

．運輸署：金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處暫停即時申請的櫃位服務，但人員繼續處理已在網上登記預約的櫃位服務，以及經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請；駕駛考試服務（筆試及路試）將維持正常（詳情）

．選舉事務處：地方選區及功能界別選舉主任辦事處照常辦公（詳情）

．司法機構：原定在周一和周二（20和21日）於法院／審裁處進行的聆訊將會延期（詳情）

．入境處：只提供緊急申請及領取香港旅行證件服務、補領身分證服務、處理遞交擬結婚通知書及在婚姻登記處舉行婚禮的服務、死亡登記服務（詳情）

．1823服務：暫停處理經電郵、手機應用程式、電子表格及短訊等途徑提交的查詢及投訴，現集中處理與疫情及環境衛生相關來電（詳情）

．民政事務總署：18區民政諮詢中心和民政署遺產受益人支援組、牌照事務處的辦事處、所有社區會堂及社區中心（除用作夜間臨時避暑中心外）暫時關閉（詳情）

．勞工處：職業介紹所事務科會於周一和周二（20和21日）在辦公時間提供櫃位服務，以接收防疫抗疫基金下職業介紹所資助計劃的申請；勞工處其他櫃位服務則會暫停（詳情）

．機電工程署：九龍灣總部的註冊及許可證辦事處暫停服務（詳情）

更多有關公共服務的安排，可留意政府新聞公報網站。

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