DSE周三放榜　學友社料大學收生所需分數較往年稍跌　海外升學或需留港網上學習 (16:45)

中學文憑試（DSE）周三（22日）放榜，學友社學生輔導顧問吳寶城指出，由於中六生人口下跌，估計今年入大學所需分數會較往年稍跌，建議學生在大學聯招選科時，即使學科收生分數比其DSE成績相差數分，仍可考慮將該學科選為首志願。
吳寶城說，今年部分中學因新型冠狀病毒肺炎疫情取消校內模擬試，加上DSE中英文口試取消，學生應試或未能發揮原有表現，亦令他們較難預計成績。他建議學生放榜前參考考評局提供的數據，評估升讀大學的機會。
他估計，今年較多學生選擇海外升學，但他們或都參與本地大學聯招，與其他學生競爭，故個別學科收生分數未必有明顯跌幅。而多國疫情持續，吳寶城提醒赴海外升學的學生，留意當地上課形式、簽證要求及隔離政策，學生即使入讀外國院校，下學年開學可能仍需留港透過網上學習。
其他報道：運動前後飲水四注意 雷雄德提醒：運動後勿狂灌水 運動飲品非必要
其他報道：團體資助租宿位 無家者及賓館雙贏 禁晚市麥難民失棲所 有賓館乘機加價
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎確診 新冠肺炎測試 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 抗疫新階段 中學文憑試 學友社 吳寶城 海外升學 網上學習 編輯推介