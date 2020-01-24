DSE周三放榜　學友社料大學收生所需分數較往年稍跌　海外升學或需留港網上學習 (16:45)

吳寶城說，今年部分中學因新型冠狀病毒肺炎疫情取消校內模擬試，加上DSE中英文口試取消，學生應試或未能發揮原有表現，亦令他們較難預計成績。他建議學生放榜前參考考評局提供的數據，評估升讀大學的機會。

他估計，今年較多學生選擇海外升學，但他們或都參與本地大學聯招，與其他學生競爭，故個別學科收生分數未必有明顯跌幅。而多國疫情持續，吳寶城提醒赴海外升學的學生，留意當地上課形式、簽證要求及隔離政策，學生即使入讀外國院校，下學年開學可能仍需留港透過網上學習。

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