新冠肺炎｜聖德肋撒醫院一職員確診一職員初步確診 (20:40)

院方表示，該名初步確診職員居於彩雲邨，在內視鏡中心工作，職責為健康服務員，主要運送及清洗內視鏡，毋須與病人緊密接觸。該職員7月11日起沒有上班，當日她陪同不適的母親前往聯合醫院，翌日母親確診，該職員的樣本則呈陰性，送往駿洋邨。診職員前日（17日）再次接受病毒測試，昨日（18日）呈初步陽性。

院方已安排63名職員作病毒測試，今日（19日）有另一名職員報告呈陽性，涉事兩人在7月3日曾一起打邊爐。

院方相信事件屬院外感染個案，已根據衛生防護中心指引進行徹底清潔，並會為所有員工進行覆檢。

17:37報道：本港增108宗確診 83宗本地個案48宗源頭不明

【12:30】本報從兩個消息來源獲悉，聖德肋撒醫院兩名員工對新型冠狀病毒測試呈陽性。本報正向聖德肋撒醫院查詢。

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