運動前後飲水四注意　雷雄德提醒：運動後勿狂灌水　運動飲品非必要 (08:30)

1. 一般運動行山飲水已足夠

雷雄德表示，一般進行約60至90分鐘的運動，以飲水最佳，毋須刻意飲運動飲品。他解釋，雖然運動飲品所含的糖分可幫助提供運動中所需的能量，增加運動強度，惟部分運動飲品或含高糖分及高卡路里，飲過量容易致肥，或會影響健康。

若是行山超過90分鐘，亦要視乎行山的距離及強度，如果行山路徑相對輕鬆，飲水補充已經足夠。

2. 運動前24-48小時避免脫水

雷雄德稱，一個人的飲水量會因運動環境、運動強度、性別等不同因素而影響。一般在運動或訓練前24至48小時應避免脫水，運動期間可以適量喝水。美國運動醫學會建議，如在戶外運動，每小時可喝約400至800毫升水。

3. 運動後勿狂灌水

運動後，雷雄德提醒不能狂灌水，因一次過飲用大量水或會導致俗稱「中水毒」的低鈉症（Hyponatremia）。他指出，腎臟每小時最多只可過濾1公升水，過多的水分會稀釋體內鈉質，嚴重可造成身體不協調、不省人事，甚至死亡。

4. 評估身體脫水狀況

雷雄德教路，以下三個指標可幫助判斷身體的水分是否充足：

‧口渴：脫水最明顯的徵狀是感到口渴

‧尿液顏色：尿液呈淺色或淡黃色，代表身體水分相對充足；尿液愈深色，代表身體缺水的狀況愈嚴重。

‧排尿量：一般成年人每分鐘的新陳代謝約形成1cc尿液，當膀胱儲存約300cc的尿液，人體會出現想排尿的感覺，因此每隔4至5小時就需要排尿一次。

文：何芍盈

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