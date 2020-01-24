新冠肺炎｜最少22確診者仍「待入院」　消息：伊院一線隔離病房一度爆滿 (23:31)

被問到是否有醫院隔離病牀一度爆滿，醫管局總行政經理劉家獻今午在記者會上稱手上無資料，只表示一線隔離病牀和病房使用率分別為66%和75%，形容「好緊絀」，又指出不是佔用率到100%才叫用到盡，因要時間清潔和流轉；深切治療部隔離病牀使用率約50%，病房約60%，他形容「有壓力」。醫管局書面回覆查詢稱，會盡快協調及陸續安排病人入院。

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