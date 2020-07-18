新冠肺炎｜理大86科下月校內考試遭學生反對　校方：若疫情惡化再調節 (23:00)

理大土木工程系3年級學生J同學（化名）向本報投訴，表示理大早前決定部分科目可網上考核，部分因專業資格認受性的考慮，決定維持8月份在校內舉行考試，涉及約86科考試，主要為工程系學科，亦有一些理科科目，部分科目有近百人應考。他指出，現時爆發第三波疫情，擔心回校考試風險大增，批評理大「罔顧學生健康及安全，與政府防疫工作背道而馳」。他希望校方能考慮把考試延期，或轉為網上考核，以減低風險。

理大回應指出，有關8月份在校舉行之考試，校方及各院系教師已審慎考量在校内考核是否必要及滿足專業資格認可要求等因素，而作相關決定。校方一直密切留意疫情的發展，並嚴格執行防疫措施，包括要求進校者填寫旅遊及健康申報及檢測體溫，所有學生在校園必須佩戴口罩，校方亦會因應社交距離需要在試場作相應安排。

理大又稱，會不時檢視校内防護防疫措施及教學安排，若疫情進一步惡化，校方會作相應調節。至於目前仍在香港境外，未能返港進行校內考試的學生，可以聯繫學科教師，教師會酌情考慮其他方式考核。