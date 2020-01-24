新冠肺炎｜今周本地個案多上周逾倍半　張竹君：確診者生活多姿多彩難追蹤接觸者 (22:20)

本港自本月初爆發第三波新型冠狀病毒疫情以來，兩周內本地個案已超過400宗。由7月12日至今日（18日）的一周，確診本地個案已達298宗，比7月5日起的一周共113宗多逾1.5倍。衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容，不少確診者生活「多姿多彩」，令追蹤密切接觸者「非常有困難」。
今日64宗確診當中，60宗屬本地個案，張竹君下午在疫情記者會表示，尚有逾60宗初步確診。張竹君表示，對確診者進行流行病學調查時，「每一宗個案我哋問番都好多活動，有些是百幾人的宴會，有些是唱歌、打波，大家的生活都比較多姿多彩」，導致難以追蹤密切接觸者。她呼籲市民勿認為單靠追蹤密切接觸者就能控制疫情，「真係要大家都要停頓一陣咁滯，盡量少活動、少出外，減少社交活動，盡量做足防護措施，希望可以拖慢疫情」。
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