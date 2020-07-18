《南華早報》員工及4家人初步確診　辦公室關閉消毒 (22:05)

《南華早報》編輯部一名員工初步確診新型冠狀病毒肺炎，該員工周一及周二（13、14日）曾在時代廣場辦公室工作，該辦公室將於今晚（18日）11時半關閉消毒。據了解，該員工的兩名同住家人及居於慈雲山的不同住父母均初步確診。
據了解，該名男員工為《南早》編輯部一名負責行政的員工，《南早》早前實施在家工作，大部分記者及編輯均未有返回辦公室。該員工周一及周二曾在時代廣場辦公室工作，該辦公室今晚將關閉消毒，並會關閉直至另行通知。
消息指出，該員工家住黃大仙，與一名兄弟及侄女同住，年老父母居於慈雲山萬寶大廈，與早前爆發疫情的港泰護老院同樣位於毓華里，該員工差不多每日都會到該大廈探望父母，其父母平日多到慈雲山中心飲茶及到慈雲山街市購物。
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