新冠肺炎｜高街酒客6時後餐廳外喝酒遭警驅趕　食肆：我們需要生存 (22:00)

新型冠狀病毒疫情下防疫措施收緊，食肆晚上6時後不能提供堂食，酒吧則要暫時停業。中西區正街區議員張啟昕表示，高街有數間食肆「走法律罅」，晚上讓市民在其門外逗留喝酒。本報今日（18日）前往觀察，傍晚6時後有數間餐廳門外仍有人聚集喝酒聊天。他們都沒有戴口罩，有人用玻璃杯喝酒，把酒杯放在店內近門口的長枱上。至6時15分有警察到其中一間餐廳「Pete's Place」，要求在門外喝酒者離開。
「Pete's Place」一名不願具名的員工表示，被警察抄下個人資料，估計警察明晚（19日）也會到場趕人。他不認為自己違反法例，不理解為何警察要趕走其顧客，他認為「不公平」。
另一間在高街的餐廳「Flying Pig」，門外本來有人聚集喝酒，其後散去。該餐廳同樣不願具名的職員稱，餐廳只提供外賣餐飲，阻止不到有人在其門外聚集，若看到會嘗試請他們離開。他又說，員工都要養家活兒，「我們需要生存，你明白嗎？請你們諒解」。
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