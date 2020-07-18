新冠肺炎｜高街酒客6時後餐廳外喝酒遭警驅趕　食肆：我們需要生存 (22:00)

「Pete's Place」一名不願具名的員工表示，被警察抄下個人資料，估計警察明晚（19日）也會到場趕人。他不認為自己違反法例，不理解為何警察要趕走其顧客，他認為「不公平」。

另一間在高街的餐廳「Flying Pig」，門外本來有人聚集喝酒，其後散去。該餐廳同樣不願具名的職員稱，餐廳只提供外賣餐飲，阻止不到有人在其門外聚集，若看到會嘗試請他們離開。他又說，員工都要養家活兒，「我們需要生存，你明白嗎？請你們諒解」。

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