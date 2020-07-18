新冠肺炎｜雅蘭中心稻香聚會感染群組　涉中華輝煌會慶回歸活動 (20:50)

本港今日（18日）新增64宗新型冠狀病毒確診個案，其中60宗屬本地感染。7月9日旺角雅蘭中心稻香一個筵開十多席的聚會當中，4名參加者及其中一人的兩名朋友染疫，該聚會是中華輝煌會舉辦慶回歸晚會。活動其中一名「搞手」向本報確認，活動在雅蘭中心4樓舉行，並確認有活動參加者確診。
參加者之一、公共小型巴士總商會主席凌志強接受查詢表示，7月9日當晚中華輝煌會舉辦的晚會，是每年一度慶祝回歸的活動，有人唱歌表演。他獲邀出席晚宴，但稱因為疫情緊張，「只係擺低禮，坐一陣就走」，強調無飲食，但拍照時有除口罩。他說，當晚主辦單位邀請嘉賓眾多，約20圍，參加者未必相識。他是記者告知才得悉有當晚出席者確診感染新冠病毒，對此並無很大反應，強調自己無用餐，故不緊張，又說「𠵱家更加唔會去（宴會）」。
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