立法會選舉｜黃之鋒岑敖暉表明不會簽確認書 (20:15)

在民主派初選功能組別區議會（二）中獲得近13萬票、得票排第二位的岑敖暉，亦在facebook表明將不會簽署確認書。他說，選舉最大目的是透過選舉這工具，盡最大可能在跟極權博弈之時，逼其負上最大政治代價。他又稱，小規模的DQ已成定局，關鍵是「極權會用怎樣醜陋的手段，去干預選舉」、「香港人民的意志有否大得在國安法下、在不可能的情況下，創造出35+的可能」。

黃之鋒在文中批評選舉管理委員會在7月16日發出的聲明，認為選管會重申「選舉主任在決定候選人的提名是否有效時有權考慮候選人是否有遞交確認書」，但又強調候選人可以「自願」遞交確認書，是製造假象以恫嚇候選人需簽署確認書方可入閘。

黃之鋒又表示，各民主派初選出線人被「DQ」（取消資格）的風險評估各有不同，或未能在短時間內達成共同取態，他認為即使不同光譜出線人之間路線存在分歧，眼前最重要是善用初選61萬市民授權的力量，冀民主派不會因簽署確認書的取態互相批評。

黃之鋒計劃出選的九龍東選區，今日未有收到任何提名。

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