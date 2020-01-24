新冠肺炎｜油麻地真光女學生發病後仍上學　機場清潔工海港城美食廣場洗碗工染疫 (18:31)

部分源頭不明確診個案：

．個案1716：外傭，與其僱主（個案1717）一同於今日確診

．個案1733：油麻地真光女書院16歲女學生，7月11日開始咳。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，女生7月12日及13日均有上學，「可能係考試」，中心要追蹤檢視校內會否有隱形傳播

．個案1739：61歲男子，尖沙嘴一場地的駐場歌手。張竹君表示，不少人唱歌時未必會戴口罩，她引述外國研究指出，部分唱歌者不知自己染疫，引發的傳播「好犀利」

．個案1745：42歲男子，任職小販，在油麻地工作

．個案1746及1771：尖沙嘴海港城3樓美食廣場洗碗工；海港城city'super cookedDeli美食廣場貼出通告表示，一名確診的洗碗工曾到訪該店，暫停營業直至另行通知

．個案1754：71歲男子，機場客運大樓洗手間清潔工

．個案1764：50歲女子，小西灣藍灣廣場759阿信屋售貨員，759阿信屋稱其最近一次上班是7月16日

．個案1769：海關人員，其妻子今日亦確診（個案1748）

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