新冠肺炎｜乒乓球群組一同打波3人染疫　雅蘭中心稻香聚會筵開逾10席4人確診 (17:57)

新蒲崗捷菁乒乓球體育中心群組：

．個案1738及1747，曾與7月16日確診的個案1635（伊利沙伯醫院非緊急救護車調配中心控制員），於7月9日一同打乒乓球；個案1747的一名同事初步確診

旺角雅蘭中心稻香聚會群組：

．聚會7月9日舉行，筵開十多席，其中4人確診，包括早前已確診的個案1632（54歲女子）和1652（55歲男子），以及今日確診的個案1765和1774

．今日新增的個案1721及1722，是個案1632（稻香聚會參加者）的朋友

．同一場合另一名參加者初步確診

．衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，聚會參加者除吃飯外也曾唱歌，並非所有參加者都相識，中心需向活動主辦者了解情況以追蹤接觸者

坪石邨彬記粥麵美食群組：

．個案1728：坪石邨彬記粥麵美食職員，在彬記爆疫後被送入檢疫中心，今日確診

．個案1752：坪石邨彬記粥麵美食顧客

慈雲山中心薀莎餐廳群組：

．個案1744及1756：薀莎餐廳食客，兩人亦曾光顧慈雲山中心翠河餐廳

．個案1757：薀莎餐廳職員，在薀莎爆疫後被送入檢疫中心，今日確診

其他感染群組的新增確診個案：

．個案1715：佐敦「維亞軒」餐廳侍應，是早前確診個案1426的同事

．早前出現感染群組的伊利沙伯醫院A6內科病房再多一名病人確診，詳情：今增64宗確診60屬本地感染 總數超香港染SARS人數 伊院內科群組增一確診

．屯門眼科中心地下辦公室3名女文員（個案1743、1772及1778），亦確診感染新冠病毒，詳情：屯門眼科中心3名同層文職人員確診

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