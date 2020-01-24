新冠肺炎｜今增64宗確診60屬本地感染　總數超香港染SARS人數　伊院內科群組增一確診 (16:50)

35宗確診個案源頭未明 多個群組現新增個案

今日新增的本地個案當中，25宗與早前確診個案相關，35宗感染源頭未明。

早前出現群組感染的伊利沙伯醫院A6內科病房再多一名病人確診：

．個案1776：76歲女子，6月30日因長期病患入住內科病房，曾與早前3名確診病人（個案1513、1563、1602）入住同一病格，於3人確診後被列為密切接觸，轉送隔離病房繼續治療；過去數日曾接受數次新冠病毒測試均呈陰性，昨日（17日）的鼻咽拭子樣本呈陽性，之後確診，目前情況穩定

本地個案當中再出現新感染群組，包括新蒲崗捷菁乒乓球體育中心、旺角雅蘭中心稻香酒樓。而慈雲山中心薀莎餐廳及坪石邨彬記粥麵美食群組亦有新增個案。詳情：乒乓球群組一同打波3人染疫 雅蘭中心稻香聚會筵開逾10席4人確診

屯門眼科中心地下辦公室3名女文員（個案1743、1772及1778），亦確診感染新冠病毒，詳情：屯門眼科中心3名同層文職人員確診

源頭不明個案當中，油麻地真光女書院一名女學生發病後仍上學兩日；機場客運大樓一名清潔工、尖沙嘴海港城3樓的美食廣場兩名洗碗工亦確診。詳情：油麻地真光女學生發病後仍上學 機場清潔工海港城美食廣場洗碗工染疫

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