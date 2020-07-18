新冠肺炎｜高風險區來港者下周六起須提供檢測陰性證明 (14:00)

本港第三波疫情除出現大量本地個案，亦有不少輸入個案。政府就《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）刊憲，規定由下周六（25日）起，抵港者在外地登機前14日內，曾經在孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非停留，須提供相關文件，包括：
．載有該名到港者姓名及身分證或護照號碼、由當地化驗所或醫療機構發出的核酸檢測陰性證明書或函件，檢測樣本須取自在飛機的預定起飛時間前72小時內
．載有該名到港者姓名及身分證或護照號碼、由該化驗所或醫療機構發出的相關化驗報告正本
．該化驗所或醫療機構獲當地政府承認或核准之證明函件
．在香港酒店預訂房間的確認書，租住日期由到港日期起計不少於14日
在港轉機過境或獲相關檢疫規例豁免者將不受影響。如有人沒有遵從提供資料的要求或提供任何虛假或誤導資料，交通工具的營運人最高可被罰款5萬元及監禁6個月；旅客則可被罰款1萬元及監禁6個月。
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