新冠肺炎｜高風險區來港者下周六起須提供檢測陰性證明 (14:00)

．載有該名到港者姓名及身分證或護照號碼、由當地化驗所或醫療機構發出的核酸檢測陰性證明書或函件，檢測樣本須取自在飛機的預定起飛時間前72小時內

．載有該名到港者姓名及身分證或護照號碼、由該化驗所或醫療機構發出的相關化驗報告正本

．該化驗所或醫療機構獲當地政府承認或核准之證明函件

．在香港酒店預訂房間的確認書，租住日期由到港日期起計不少於14日

在港轉機過境或獲相關檢疫規例豁免者將不受影響。如有人沒有遵從提供資料的要求或提供任何虛假或誤導資料，交通工具的營運人最高可被罰款5萬元及監禁6個月；旅客則可被罰款1萬元及監禁6個月。

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