新冠肺炎｜屯門眼科中心3名同層文職人員初步確診 (12:50)

發言人指出，屯門眼科中心一名女文員周四（16日）前往屯門醫院職員診所求診，昨日（17日）其深喉唾液樣本檢測呈陽性反應，現正等待進一步檢測結果。該文員在屯門眼科中心地下的辦公室從事後勤工作，近期最後一日上班是周三（15日）。

截至今早，新界西醫院聯網安排了最少28名職員進行檢測，發現另外兩名主要在地下辦公室工作的文員亦初步確診，這兩名文員昨日有上班，工作期間全程佩戴口罩。

新界西醫院聯網已安排屯門眼科中心昨晚進行徹底清潔消毒，聯網正聯同衛生防護中心一同跟進事件並追蹤相關的密切接觸者。

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