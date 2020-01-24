新冠肺炎｜高拔陞：最快72小時內啟用鯉魚門公園度假村　接收病情穩定或無病徵患者 (12:45)

高拔陞說，度假村主要接收病情穩定或無病徵、有獨立自理能力、溝通上沒問題的確診者入住。他亦稱，政府正研究用亞洲國際博覽館作另一個社區隔離中心，因亞博館有用作檢測中心的經驗，而且地方大、有不同展館。

醫管局前主席胡定旭今早出席商台節目時表示，本周新冠病毒確診數字增加「幾得人驚」，公立醫院壓力很大，若社區出現大爆發，他建議興建方艙醫院，讓輕症患者入住亞博館、香港大球場及香港體育館。

另外，政府近日開始為安老院舍員工及的士司機進行病毒檢測，對於外界擔心會泄漏私隱，身兼華昇診斷中心董事長的胡定旭指出，相關者進行檢測前會由社署和衛生署人員登記身分證，再產生條碼，檢測人員並不知接受檢測者的資料。若樣本呈陽性會交回衛生署，其他樣本則會銷毁，強調不存在泄漏私隱，也不會將資料送返內地。

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