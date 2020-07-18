【Emily Online】第六屆立法會結束　容海恩主動搵葉劉自拍 (08:24)

聲稱因家事不連任、只做了一屆嘅民建聯柯創盛步出會議廳獲助理迎接，柯仔眼有淚光，話辛苦同感激大家。而退下火線交棒嘅民建聯梁志祥噚日著上中山裝開最後一次會，佢同Emily講呢套係佢上任宣誓嗰陣著過，噚日再著希望好頭好尾，助理喺會議廳外送花畀祥哥。

新民黨主席葉劉淑儀同容海恩因為黨內初選公開鬧不和，容海恩因而退出初選，最後仲決定唔爭取連任，佢噚日主動搵葉太自拍。

至於民主派議員就落到地下大堂影相，笑聲同掌聲不絕，佢哋除低口罩影大合照，影完又大嗌口號「五大訴求，缺一不可」。

公民黨陳淑莊（Tanya）唔會參選9月嘅立法會選舉，黨友楊岳橋準備咗個小小驚喜，影相前送咗束花畀Tanya，Tanya笑到見牙唔見眼。

唔少民主派議員都趁機「集郵」，民主派3位女將，Tanya、議會陣線毛孟靜同民主黨黃碧雲搭肩合照。兩位最資深議員梁耀忠、涂謹申都有私下影相。

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