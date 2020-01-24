新冠肺炎｜設堂食食肆員工　即日起可免費檢測新冠病毒【附登記網站連結】 (23:45)

本港第三波新型冠狀病毒疫情牽涉大量食肆，食物環境衛生署今日（17日）起為設堂食的食肆員工，安排單次免費新冠病毒檢測服務。由即日起，食肆負責人可透過食環署網站登記；公眾街市熟食／小食攤檔和持牌熟食小販攤檔負責人，則由檢測承辦商（Prenetics Limited）直接聯絡，毋須上網登記。
可參與是次免費病毒檢測的食肆，包括持牌普通食肆、持牌小食食肆、持牌水上食肆、持牌工廠食堂、學校食堂、員工食堂、公眾街市熟食／小食攤檔，以及持牌熟食小販攤檔。食環署發言人表示，檢測承辦商負責提供一站式採樣及檢測服務，派員到食肆派發樣本瓶予員工收集深喉唾液樣本，並會於隨後一至兩日收回樣本檢測，結果呈陽性的個案會即時轉交衛生署衛生防護中心跟進。
檢測承辦商今日已派員往疫情重災區黃大仙區派發樣本瓶，這數天的工作將涵蓋黃大仙及觀塘等地區，之後會陸續為其他地區的食肆員工檢測，將按風險評估、人手資源及登記的食肆數目釐定先後次序。
運輸署昨（16日）亦宣布，會為的士司機提供免費新冠病毒檢測（詳情）。
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