土地審裁處助理文書主任認盜4人資料借貸　官斥打擊公眾信心須判監 (23:15)

被告戴雄斌（36歲）承認於2017年5月11日、5月25日、6月20日及6月27日在油麻地土地審裁處，取用案件管理系統中系統伺服器的電腦。

辯方求情時表示被告初犯，因無法償還貸款而犯案，事後感到懊悔，已戒除賭癮，痛定思痛後現已申請破產。辯方續稱，被告被控至今已3年多，但他沒有虛度光陰，努力工作，以還清債務，冀法庭考慮被告認罪，以及因本案失去14年的公職，判處社會服務令或緩刑。

案情指出，一名男子於2017年7月19日致電土地審裁處，表示其教母的個人資料遭被告泄露，接聽電話的職員遂向上級報告。被告在上司質問下，承認擅自將4名事主的資料交予6間財務公司，使他們成為自己的諮詢人，並成功借得3萬元。

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