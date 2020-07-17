新冠肺炎｜新巴車長油麻地診所護士感染源頭未明　再增多個家庭感染群組 (19:11)

部分源頭不明確診個案：

．個案1665：37歲男子，鑽石山荷里活廣場百老匯售貨員，負責賣電器，7月11日咳及喉嚨痛

．個案1673：44歲女子，在尖沙嘴漢口道一間按摩院任職接待員，7月11日感喉嚨痕癢；其67歲母親今日亦確診（個案1690）

．個案1681：56歲女子，油麻地葉鵬飛醫生診所的護士，7月15日發燒、喉嚨痛及流鼻水

．個案1693：61歲男子，新巴23號線車長，居於沙田博康邨，7月14日發燒、咳及喉嚨痛；車長的65歲妻子（個案1713）亦確診（相關報道：新巴︰駕駛23號線車長確診【附涉及巴士班次】）

．個案1694：41歲女子，中環置地廣場一間店舖的售貨員，7月12日咳、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛及頭痛

其他新增個案：

．個案1657及1658：均為43歲女子，衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容兩人為「較親密」的朋友，個案1657會照顧個案1658，兩人分別於7月8日及7月1日發病；個案1657的丈夫初步確診

．個案1661：42歲男子，個案1557（深水埗北河街街市檔販）及1616的兒子，7月15日發燒及喉嚨痛

．個案1672：46歲男子，7月12日咳及頭痛；其73歲母親今日亦確診（個案1705）

．個案1679：80歲男子，7月12日咳及呼吸困難；其46歲女兒今日亦確診（個案1706）

．個案1685：57歲女子，是個案1492的妻子，居於黃大仙鵬程苑，7月1日喉嚨痛，於個案1492確診後入住檢疫中心，今日確診

．個案1697：18歲女子，是個案1368（油塘大本型莎莎收銀員）及個案1400的女兒，他們另一名68歲家人早前亦確診（個案1498）；病人入住檢疫中心後，7月15日發燒、頭痛及肌肉痛送院

．個案1699：40歲女子，7月14日咳及流鼻水，其7歲女兒今日亦確診（個案1709）

．個案1712：46歲男子，元朗廣場顧客服務助理，與早前確診的個案1540是同事，因發燒、頭痛及流鼻水由檢疫中心送院後確診

．個案1714：29歲女子，個案1542（入境處管制支援組高級入境事務助理員）、1627及1628家中的外傭

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