大埔中年漢乘巴士拒戴口罩揮菜刀　警擎槍噴椒制服 (19:20)

九巴回覆查詢稱，今午約3時，一名男乘客在大埔中心總站登上74X線後脫下口罩，經乘客、車長及站長勸喻後仍拒絕戴口罩，又取出一把刀並出言恐嚇，站長報警處理。

大埔區議員連桷璋引述目擊市民稱，一名中年男子乘74X九巴前往大埔，在車上拒戴口罩，車長勸喻他戴上口罩時發生爭執，男子一度亮刀，其後巴士在大埔中心停車，男子下車在車站徘徊。

有片段顯示，該名沒戴口罩的黑衣中年男子一手拿菜刀，另一手拿膠袋，約5至6名軍裝及便衣警與其對峙，其中一名警員擎槍，一名警員向他數度施以胡椒噴劑，一名警員拿出警棍戒備，其餘數名警員則持盾。男子被迫向牆邊後，警員上前將其制服。警方以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕該男子，男子報稱受傷送院。

拍攝片段的大埔居民蘇小姐憶述，當時下午3時許，她在寶湖商場買外賣後，走出商場1樓時，見到面前有數名警察手持盾牌，「舉起手槍面向我一直行埋嚟，警員好大聲警告我與身旁幾名市民立即離開」。她說，當時太突然未知發生何事，警員亦無告訴她前面有男子持刀。蘇小姐坦言，被槍指嚇十分害怕，「我好緊張一直望住支槍」，其後退到安全位置，警方和男子一直沿樓梯從1樓對峙到地面，她隨後舉機拍攝經過。

本報正向警方查詢事件。