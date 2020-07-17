新冠肺炎｜慈雲山感染群組續擴大　慈雲山中心保安食肆街市員工染疫 (18:15)

慈雲山相關個案：

．個案1662：78歲，慈雲山中心百匯軒食客，7月7日咳及流鼻水；其55歲女兒亦確診（個案1703）

．個案1666：36歲女子，慈雲山中心百匯軒及薀莎餐廳食客，7月10日喉嚨痛

．個案1667：47歲女子，慈雲山街市菜販，7月13日咳嗽。她與居於慈雲山慈正邨正遠樓的確診92歲老翁（個案1306）有流行病學關連。

．個案1668：51歲女子，慈雲山中心元氣壽司洗碗工，7月13日喉嚨痛

．個案1669：59歲男子，與早前確診的個案1570在慈雲山街市同一菜檔工作，無病徵

．個案1680：59歲男子，慈雲山中心保安員，7月13日發燒

．個案1682及1683：慈雲山中心薀莎餐廳其中一名確診廚師（個案1567）的家人，分別6歲及66歲，其中6歲男童無病徵，66歲男子7月16日感喉嚨痕癢

．個案1686：69歲女子，慈雲山中心食肆「中心點」洗碗工

．個案1689：73歲女子，慈雲山中心薀莎餐廳確診食客（個案1583）的朋友，7月16日發燒由檢疫中心送院

．個案1698及1702：慈雲山中心翠河餐廳食客，分別於7月10日及11日發病

今日有兩名確診者與早前確診的坪石邨彬記粥麵美食顧客（個案1456），以及於個案1456脫口罩吸煙時與其聊天、其後確診的男子（個案1649），曾在同一地方逗留：

．個案1660：71歲男子，7月13日流鼻水

．個案1701：69歲男子，7月16日發燒

．個案1711：60歲男子，居於慈雲山慈康邨康德樓，於其妻（個案1607，到過慈雲山中心百匯軒）確診後入住檢疫中心，7月16日發燒及咳，送院後確診

上環聚點坊點心專門店新增一宗確診：

．個案1664：24歲女子，曾光顧聚點坊，7月8日發燒、腹瀉、肌肉痛及喉嚨痛

聚點坊老闆夫婦、一名點心工人，以及一名曾在聚點坊用膳及接載該店老闆的士司機，已分別於7月13日及14日確診

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