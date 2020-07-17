行劫集團涉色誘男子開房「短聚」　兩男被控搶劫勒索不准保釋 (18:30)

被告依次為報稱無業的梅銘峰（27歲）及任職廚師的任偉文（28歲），他們同被控一項搶劫罪，控罪指他們於今年7月10日，在油麻地小熊酒店搶劫姓黃的事主，劫去1200元、兩張共有300元餘額的八達通卡及轉數快帳戶的5973元。

梅銘峰另再被控搶劫罪及勒索罪，分別指他於今年7月6日，在尖沙嘴龍堡國際賓館搶劫姓湯的事主，劫去5000元、兩張中國銀行提款卡、3張信用卡、兩部電話及支付寶帳戶的2000元；以及在今年7月13日，以恫嚇方式，不當地要求姓黃的事主交出5萬元。

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