行劫集團涉色誘男子開房「短聚」　兩男被控搶劫勒索不准保釋 (18:30)

近月有搶劫集團利用社交網絡平台，相約多名男子到酒店或賓館與女網友「短聚」，再持械闖入房間，威脅對方交出銀行卡或提款卡密碼，並劫去其財物；又要求對方透露個人資料，並勒索對方。其中一宗案件涉款達15萬元。警方先後拘捕5男3女，其中兩名男子被控搶劫罪及勒索罪，案件今日（17日）於九龍城裁判法院提堂。被告毋須答辯，案件押後至10月9日再訊，兩人申請保釋被拒。
被告依次為報稱無業的梅銘峰（27歲）及任職廚師的任偉文（28歲），他們同被控一項搶劫罪，控罪指他們於今年7月10日，在油麻地小熊酒店搶劫姓黃的事主，劫去1200元、兩張共有300元餘額的八達通卡及轉數快帳戶的5973元。
梅銘峰另再被控搶劫罪及勒索罪，分別指他於今年7月6日，在尖沙嘴龍堡國際賓館搶劫姓湯的事主，劫去5000元、兩張中國銀行提款卡、3張信用卡、兩部電話及支付寶帳戶的2000元；以及在今年7月13日，以恫嚇方式，不當地要求姓黃的事主交出5萬元。
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