3裝修公司涉景泰苑工程合謀定價　兩公司及負責人認違例 (17:30)

答辯人為金光工程有限公司、聯合金輝建築工程有限公司、豪景工程有限公司、聯合金輝工程主管陳金水及豪景工程主管林保旺。當中豪景工程及林保旺未承認違法，該案將於今年9月15日開審。

案情指稱，金光工程及聯合金輝於2017年間，私下編配景泰苑857個單位的生意，並由聯合金輝主管陳金水負責制定分配。當有非該公司負責樓層的住戶前往接洽，該公司會拒接，並轉介到已配編的公司跟進。另外，3家公司的宣傳單張設計及所列的工程項目都一模一樣，價格只相差約200元，涉合謀定價。

判辭指出，金光工程及聯合金輝之間的編配顧客及協調定價行為，屬於妨礙、限制或扭曲在香港的競爭，違反《競爭條例》的「第一行為守則」；而陳金水負責分配單位及籌備印刷宣傳單張等，屬牽涉入違反守則的行為，同樣違例。

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