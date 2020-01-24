新冠肺炎｜今增58宗確診　50宗屬本地感染　賽馬會朗逸居職員院友3人染疫涉兩樓層 (16:35)

東華三院賽馬會朗逸居確診個案：

．個案1691：44歲女子，院舍1樓的照顧員，7月15日發燒及咳。東華三院表示，她近月一直休假，至7月12日下午返回朗逸居工作一日，之後繼續休假

．個案1700：92歲女院友，住在院舍2樓，7月16日發燒及咳。東華三院稱，該院友過去14日沒有在醫院留醫，亦無離開院舍

．個案1708：56歲女登記護士，在院舍2樓工作，7月17日發燒。東華三院表示，該護士近期無外遊，工作期間沒有發燒或不適

東華三院指出，已安排朗逸居全部院友和職員接受新冠病毒測試。7名院友及6名職員被列為密切接觸者，分別要在原單位及進入檢疫中心接受檢疫。朗逸居1樓及2樓即日起進行28日醫學監察。

慈雲山港泰護老中心有限公司確診個案：

．個案1659：57歲男子，港泰職員，7月8日入住檢疫中心，7月15日咳及感喉嚨痕癢送院

．個案1688：79歲男子，早前已入住檢疫中心，7月16日咳及精神轉差送院

另外，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午在疫情記者會表示，一名71歲女子昨晚（16日）因心臟停頓，被送往律敦治醫院，院方測試顯示她初步確診新型冠狀病毒，病人其後情況轉差，搶救無效，延至今日下午1時不治。

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