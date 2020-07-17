新冠肺炎｜過去一周涉有患者到訪食肆、街市、商場名單一覽 (22:15)

本港7月以來爆發第三波新型冠狀病毒疫情，涉及港九新界數十間食肆、商場等公眾場所，其中位於黃大仙、深水埗區最多。根據衛生防護中心資料，明報網站整合7月10日以來，涉有確診或疑似個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店名單。
○ 黃大仙
荷里活廣場
慈雲山中心 百匯軒
九龍貝爾特酒店
慈雲山中心 薀莎餐廳
慈雲山中心
慈正商場2期
彩雲商場
現崇山商場 彩晶軒
慈雲山中心 翠河餐廳
彩虹港鐵站 OK便利店
芳華里 曉壽司
牛池灣市政大廈
○ 深水埗
又一城EXP
又一城
西九龍中心 美心西餅
汝洲街 肥仔記
北河街街市及熟食中心
美葵樓 雙節棍粉麵餐廳
快樂大廈 客家好棧
順寧道 黃金冰室
福華街104號 圓方餃子粥麵
喜盈商場 壹號冰室
西九龍中心 牛車水餐廳
北河街市政大廈
○ 西貢（將軍澳）
天晉匯商場 東南加
彩明商場
寶林商場
天晉滙商場
寶林邨寶林市場
將軍澳中心商場
新都城中心一期 大快活
將軍澳廣場
東港城 壹匯中菜廳
○ 觀塘
彩德商場 龍順軒海鮮酒家
翠屏北商場
壹亞太中心 海港酒家
瑞和街市政大廈
坪石邨商場 富港酒家
坪石邨街市
彩盈商場 銀龍粥麵餐廳
匯八坊 大家樂
○ 油尖旺
家樂坊
海港城港威商場 大家樂
圓方 千両
新九龍廣場 名苑酒家
香港瑰麗酒店 彤福軒
尖沙咀中心
北海街 發記茶餐廳
新港中心 鼎泰豐
○ 九龍城
金都豪苑麵麵棧
晴朗商場A區
○ 沙田
新翠商場
隆亨商場
沙田中心
○ 灣仔、中西區
崇光百貨
京都廣場大快活
凌霄閣
○ 葵青
華星工業大厦 金沙餐廳
荃灣帝盛酒店
○ 元朗、屯門
元朗廣場
天盛商場
屯門 新墟街市
資料來源：衛生防護中心（截至7月17日晚上10時）
新冠肺炎 相關報道：
今增58宗確診 50宗屬本地感染 賽馬會朗逸居職員院友3人染疫涉兩樓層
有確診者周二換證 西九龍智能身分證換領中心今日關閉消毒 明日重開
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎確診 新冠肺炎測試 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 抗疫新階段 食肆 街市 商場 酒店 醫院 診所 編輯推介