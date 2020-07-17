新冠肺炎｜過去一周涉有患者到訪食肆、街市、商場名單一覽 (22:15)

本港7月以來爆發第三波新型冠狀病毒疫情，涉及港九新界數十間食肆、商場等公眾場所，其中位於黃大仙、深水埗區最多。根據衛生防護中心資料，明報網站整合7月10日以來，涉有確診或疑似個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店名單。