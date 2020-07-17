港聞

新冠肺炎｜過去一周涉有患者到訪食肆、街市、商場名單一覽 (22:15)

本港7月以來爆發第三波新型冠狀病毒疫情，涉及港九新界數十間食肆、商場等公眾場所，其中位於黃大仙、深水埗區最多。根據衛生防護中心資料，明報網站整合7月10日以來，涉有確診或疑似個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店名單。

○ 黃大仙 

荷里活廣場

慈雲山中心 百匯軒

九龍貝爾特酒店

慈雲山中心 薀莎餐廳

慈雲山中心

慈正商場2期

彩雲商場

現崇山商場 彩晶軒

慈雲山中心 翠河餐廳

彩虹港鐵站 OK便利店

芳華里 曉壽司

牛池灣市政大廈

 

○ 深水

又一城EXP

又一城

西九龍中心 美心西餅

汝洲街 肥仔記

北河街街市及熟食中心

美葵樓 雙節棍粉麵餐廳

快樂大廈 客家好棧

順寧道 黃金冰室

福華街104號 圓方餃子粥麵

喜盈商場 壹號冰室

西九龍中心 牛車水餐廳

北河街市政大廈

 

○ 西貢（將軍澳）

天晉匯商場 東南加

彩明商場

寶林商場

天晉滙商場

寶林邨寶林市場

將軍澳中心商場

新都城中心一期 大快活

將軍澳廣場

東港城 壹匯中菜廳

 

○ 觀塘

彩德商場 龍順軒海鮮酒家

翠屏北商場

壹亞太中心 海港酒家

瑞和街市政大廈

坪石邨商場 富港酒家

坪石邨街市

彩盈商場 銀龍粥麵餐廳

匯八坊 大家樂

 

○ 油尖旺

家樂坊

海港城港威商場 大家樂

圓方 千両

新九龍廣場 名苑酒家

香港瑰麗酒店 彤福軒

尖沙咀中心

北海街 發記茶餐廳

新港中心 鼎泰豐

 

○ 九龍城

金都豪苑麵麵棧

晴朗商場A區

 

○ 沙田

新翠商場

隆亨商場

沙田中心

 

○ 灣仔、中西區

崇光百貨

京都廣場大快活

凌霄閣

 

○ 葵青

華星工業大厦 金沙餐廳

荃灣帝盛酒店

 

○ 元朗、屯門

元朗廣場

天盛商場

屯門 新墟街市

資料來源：衛生防護中心（截至7月17日晚上10時）

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