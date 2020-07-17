女子涉風筒吹男友私處滾水淋腿　事主：被迫戴性玩具拍照 (16:20)

辯方昨（16日）稱39歲被告麥凱晴（又名麥嘉雯）試圖自殘，要求押後審訊。辯方今早表示，精神科醫生認為被告可以繼續應訊。辯方亦投訴有網民發布被告的自拍照，令她飽受壓力。法官遂發出口頭警告，明言不希望同類事情再發生，但現階段不必禁止傳媒報道。

男事主X繼續接受盤問，辯方問到被告有否提及她喜歡玩SM，X同意，並稱被告在性生活佔主導一方，「想完全控制我」。X憶述被告曾帶他飲酒，及後兩人前往被告的住所，被告向他展示衣櫃內的SM用具。

事主：每日好驚被告打我

X稱被告強迫他使用該些工具，包括以性玩具夾其乳頭及陽具，並迫他拍照。X強調這並非其個人喜好，但他當時已喝醉，遂無法反抗。辯方亦向X展示一些照片，顯示其嘴巴被塞住，以及手持塞肛用的性玩具等，X稱「每日都好驚被告傷害同打我」，所以會依照被告的要求，戴上性玩具拍照。

辯方下午提及，X於2018年6月做結紮手術，X作供時否認受人脅迫，稱被告不喜歡使用安全套，風水師傅亦預言她的子女會不孝，而且她聲稱在加拿大遭受意外，一旦懷孕會有生命危險。X哽咽道，「基於我愛佢（被告），唔想危及佢生命」，才願意做結紮手術。

辯方亦提到被告曾向X送贈藍牙耳機及手表，兩人於2018年8月視像通訊時，被告發現X沒有戴上該耳機，要求X「自摑10下」認錯。X在盤問下稱曾拒絕被告的要求，但被告「變本加厲，仲要我摑20下」，並指摘他不值得所愛。X表示，「基於我愛佢」，遂於翌日自摑，並將影片傳予被告。

聆訊下周一（20日）續。

相關報道：

女子涉風筒吹男友私處滾水淋腿 辯方：被告圖服藥自殘

庭上哭訴受女友游說 施虐案事主認服偉哥：唔想再被打