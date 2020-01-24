新冠肺炎｜新巴車長初步確診　駕同線車長消毒駕駛座　乘客改搭其他巴士線 (16:10)

新巴23號線一名車長初步確診新型冠狀病毒。今午（17日）在北角碼頭總站，23號線巴士如常開出，有車長稱因家有年幼兒子故感擔心，甫上車消毒駕駛座；也有乘客得知23號線有車長初步確診，連忙改乘其他路線的巴士。
車長謝先生甫上車便以酒精消毒駕駛座。他說自己有兩名分別6歲及4歲的兒子，「肯定擔心啦，無辦法啦，現在香港咁嘅樣，加上我有兩個仔，大人頂得順，但小朋友唔知㗎喎」。他表示，與初步確診的車長不熟，最多日常打招呼，日常亦少有和其他司機一同進餐。
另一名23號線車長林先生說：「我哋做呢行，無得擔心咁多，唔係伙計中就乘客中，返屋企即刻沖涼吧！」他表示，若有乘客上車不戴口罩，會強硬地要求乘客戴上，否則不開車。他稱，今日有同事致電初步確診的司機，「知佢發燒、喉嚨痛，但把聲幾精神，應該無事啩！」
另外，一名不願具名的女乘客稱常乘坐23號線來往北角及灣仔，她聽見記者說23號線有車長初步確診後，表示十分擔心，更嚇得連忙改搭10號線巴士離去。
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