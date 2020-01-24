新冠肺炎｜梁子超倡優先檢測九龍東高風險群組　何栢良籲酒店檢疫要人流分隔 (15:34)

新型冠狀病毒肺炎第三波疫情持續擴散，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早（17日）在港台節目稱，社區傳播源較大程度滲入九龍東，他建議優先對九龍東的高風險群組，包括安老院、食肆、物業管理員工及的士司機作病毒檢測。
港府昨（16日）急租荃灣絲麗酒店供印度返港者強制檢疫。何栢良今早於商台節目稱，政府應做好酒店內人流分隔，若選擇酒店作集中隔離的場所，隔離者與非隔離者不應住同一酒店，以免人流混雜，亦應限制酒店的人流出入。他又建議，政府應慎重考慮暫時取消海員豁免檢疫的安排。
食肆「晚6朝5」禁堂食新措施已實施，香港餐飲聯業協會會長黃家和在港台節目稱，晚市外賣生意淡靜，初步估算約5、600間食肆晚市無營業。若今波疫情未受控，政府再進一步收緊防疫措施，他預料業界7月生意額跌50億元，跌幅達六成。
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