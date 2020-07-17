新冠肺炎｜新巴︰駕駛23號線車長初步確診【附涉及巴士班次】 (12:18)

新巴說，確診的車長於當值期間有佩戴口罩，他周一及至周二曾駕駛的4輛巴士（車身編號 3828、4062、4072、4076）昨晚已返廠以1:49稀釋漂白水進行消毒及清潔，包括冷氣隔塵網。昨晚亦消毒及清潔北角碼頭巴士總站和蒲飛路巴士總站的站長室及員工休息室，並已安排13日及14日曾駕駛上述4輛巴士的車長及曾與確診車長一起用膳的車長暫時停工，並進行新冠病毒檢測。

確診車長居住沙田 新巴18名職員休假及檢測病毒

新巴職工會理事長林錦標表示，確診巴士司機住沙田區，暫未知其住所附近有否爆發疫情。新巴已安排18名職員休假及接受病毒檢測，主要是與確診車長在同一個站頭工作的車長、站長、一起食飯的同事，以及駕駛過同一輛巴士的車長。

另外，林錦標又稱在政府強制乘客搭公共交通工具須戴口罩前，幾乎每程車都有一至兩名乘客不戴口罩，而立例後情況有好轉；即使仍有不戴口罩乘客，經勸喻後都會戴上，暫未有因乘客不戴口罩而要拒絕其上車或要報警的情況。他又認為，政府太遲推行公共交通工具乘客強制戴口罩令。

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