行劫集團涉色誘男子開房「短聚」搶劫勒索　警拘5男3女骨幹成員 (11:35)

警方表示，涉案搶劫集團自3月起於西九龍一帶活躍，有事主於社交網絡平台認識到多名女網友後，相約到西九龍區內酒店或賓館內「短聚」，事主甫進入房間，女網友的男性同黨即持刀現身洗劫事主，並逼令他供銀行戶口登入密碼、工作地點、住址及手機號碼等，事後匪徒會不斷向事主發勒索信息。據了解，有事主被逼供出女兒就讀學校資料後，匪徒以「接放學」恐嚇事主。

案中有最少3名事主向警方報案，油尖警區刑事部經追查後，於本周先後拘捕5男3女，並檢獲摺刀、通訊器材、銀行卡及眾人犯案時所穿的衣物。被捕者為集團骨幹成員，均報稱無業，部分人有黑幫背景。

案中被捕的一名27歲男子已被落案控以兩項搶劫罪及一項勒索罪，另一名28歲男子則被控以一項搶劫罪及一項勒索罪，案件將於今日（17日）在九龍城裁判法院提堂。案中另外兩女一男目前獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到，其餘被捕人現正被扣查，案件現由油尖警區刑事調查隊第5隊跟進。

警方相信目前仍有不少事主因感尷尬及害怕未有報案，呼籲他們挺身而出。

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