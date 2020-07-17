查理大圍城衝突　警持手令搜學生會　擬取箭藝學會會員名單 (14:34)

【14:33】下午2時半，探員從學生會會室抬走一部電腦主機及兩個顯示屏作證物後離去。

【13:42】警方進入學生會會室前曾先後兩次展示搜查令，並要求理大學生會會長吳智浩交代學生會的電腦位置。吳未有回應，並向在場記者表示，警方搜查令的搜查範圍覆蓋整個理大校園範圍，學生會不會輕舉妄動，亦不會干預警方進入會室及其他課室。他稱，警方的搜查令理據薄弱，有挑戰餘地，表明會追究警方搜查時對理大財產造成的破壞。

【13:37】中午約12時許，多名探員聯同傳媒聯絡隊抵達理大邵逸夫大樓停車場，準備登樓搜查。

下午約1時，理大學生會代表連同校方代表、油尖區議員兼理大學生校董李傲然及兩名代表律師在學生會室門外守候，探員甫抵埗即查核在場學生會成員的身分證，以及出示由九龍城裁判法院批出的搜查令，稱將搜查學生會會室調查暴動案，同時會取走理大箭藝學會會員名單，其間學生會兩名代表律師以紙筆抄錄搜查令內容，學生會代表要求警方出示委任證，以其核實身分。經一番擾攘後，探員進入學生會會室搜查。

今早8時，大批傳媒於理大守候。理大學生會會長吳智浩表示，警方於昨晚通知學生會有相關行動，學生會已安排代表隨同校方代表跟進警方在校園內的搜查行動。據悉，是次行動由有組織罪案及三合會調查科負責，惟警方未有明確交代搜查時間，僅稱會於早上行動。

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