天氣｜天文台預測周末天晴酷熱　局部地區有驟雨 (16:30)

今晚（17日）及明日（18日）天氣預測大致天晴，局部地區有驟雨，最低氣溫約28度。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，吹和緩南至西南風。

展望隨後數天持續酷熱，大致天晴，但有一兩陣驟雨。

【07:40】天文台錄得氣溫29.2度，相對濕度81%。酷熱天氣警告現正生效。

一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風。

展望未來數天持續酷熱，大致天晴，但有一兩陣驟雨。

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