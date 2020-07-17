天氣｜天文台預測周末天晴酷熱　局部地區有驟雨 (16:30)

【16:30】酷熱天氣警告現正生效，高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。下午本港氣溫普遍上升至33度或以上，新界北部的氣溫更上升至35度左右。
今晚（17日）及明日（18日）天氣預測大致天晴，局部地區有驟雨，最低氣溫約28度。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，吹和緩南至西南風。
展望隨後數天持續酷熱，大致天晴，但有一兩陣驟雨。
【07:40】天文台錄得氣溫29.2度，相對濕度81%。酷熱天氣警告現正生效。
一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。
本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風。
展望未來數天持續酷熱，大致天晴，但有一兩陣驟雨。
防中暑／防曬相關資訊：
防曬產品使用6注意 皮膚科醫生：防曬塗抹全身需約9茶匙 眼耳嘴周邊易忽略
驅蚊／防蚊相關資訊：
驅蚊產品使用四注意 皮膚科醫生：先塗手腕測試過敏反應 勿直接噴在面上
消委會‧驅蚊劑｜7款驅蚊劑含避蚊胺濃度高於10% 兒童應避免使用（附名單）
行雷閃電 相關資訊：
行雷閃電有走勢 唔係靠目測！睇天文台App + 10安全須知