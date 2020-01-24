新冠肺炎｜荃灣絲麗酒店疑接收檢疫者　衛生署：檢疫中心飽和時安排低風險者酒店檢疫【多圖】 (22:44)

【22:44】衛生署衛生防護中心晚上表示，為預留足夠檢疫中心單位予風險較高的返港者，由今日起，須接受強制檢疫而相對風險較低的人，在檢疫中心單位容量飽和時，衛生署會視乎情況為有關人等安排租用酒店房間，並由政府送往酒店檢疫。衛生防護中心稱，從新冠病毒高風險地區（巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾和南非）經香港國際機場返港的香港居民，在抵港後經檢測後，排除確診病人及其密切接觸者，其餘檢測結果為陰性的人相對風險較低。

【20:37】今日疫情記者會上，食物及衛生局副局長徐德義兩度澄清，政府目前沒徵用任何酒店作檢疫中心，但有「穿針引線」，政府知道有什麼酒店可接收檢疫者，而返港的人選擇酒店是商業行為。本報正就此向衛生署及荃灣絲麗酒店查詢。

荃灣絲麗酒店內尚有其他住客入住，一名操普通話的女住客表示早前回港，訂了酒店自我隔離。她由記者口中得知或有由印巴地區回港的人入住同一酒店檢疫，表示不太擔心，「一般都在自己房」。至於會否擔心酒店員工成為傳播病毒的途徑，她表示：「拿一下東西感染機會不大。」

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