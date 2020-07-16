新冠肺炎｜慈雲山食肆港泰德望等　再添逾10宗確診 (20:00)

慈雲山中心薀莎餐廳群組：

．個案1601：73歲女子，個案1514（薀莎餐廳經理）的家人，無病徵

．個案1619、1620及1621：個案1569（薀莎餐廳廚師）的家人，分別24歲、65歲及4歲，於7月10至13日期間發病

慈雲山中心翠河餐廳群組：

．個案1622：60歲女子，個案1586（翠河餐廳食客）的家人，7月10日發燒、咳及喉嚨痛

．個案1623：46歲男子，是個案1484（翠河餐廳食客）的家人，7月13日確診後被送入檢疫中心，7月14日發燒及喉嚨痛送院

．個案1626：75歲女子，個案1519（翠河餐廳收銀員）的家人，7月14日發燒

坪石邨彬記粥麵美食群組：

．個案1649：74歲男子，報稱曾在街上見過個案1456（彬記食客），當時個案1456脫下口罩正在吸煙，兩人相處十多分鐘

港泰護老中心有限公司群組：

．個案1606：曾中風的57歲男院友，7月14日發燒

．一名79歲男院友初步確診

德望中學群組：

．個案1592：13歲德望中學學生，無病徵

．個案1593：49歲男子，另一名德望中學學生的父親，無病徵；該學生則入住駿洋邨檢疫中心，暫未確診

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