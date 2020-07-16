新冠肺炎｜荃景圍泳池職員確診當日仍上班　另有紀律部隊及其家人確診 (19:43)

荃景圍胡忠游泳池相關確診個案：

．個案1642：40歲女子，胡忠游泳池二級康樂助理員，負責後勤工作，其工作樓層不對外開放；病人7月12日喉嚨痛，之後曾求醫，昨日（15日）最近一次上班，工作時有戴口罩，昨晚獲通知確診

其他部分確診本地個案：

．個案1594：45歲男子，公司司機，亦有駕駛的士，無病徵

．個案1608：7月14日確診個案1558的家人，7月9日發燒及喉嚨痛

．個案1610、1648及1655：屬一個未知感染源頭的家庭群組，分別51歲、32歲和43歲，包括一對夫婦及其中一人的兄長，於7月11至14日發病

．個案1614：66歲女子，屬個案1319相關家庭感染群組，7月13日發燒及頭痛；連同此個案，該群組共有4人染疫

．個案1612：94歲老翁，是個案1533（確診外傭）的僱主，居於牛池灣彩虹邨錦雲樓，7月10日發燒及疲倦

．個案1616：70歲男子，是個案1557（深水埗北河街街市檔販）的家人，居於深水埗順寧道順景閣，7月13日發燒及咳

．個案1617：36歲男子，海關助理貿易管制主任，7月14日發燒及咳；病人的一名39歲家人亦確診（個案1653），她亦於7月14日發病

．個案1618：81歲男子，是個案1553的家人，居於牛池灣富山邨富信樓，7月13日發燒、咳及喉嚨痛

．個案1624：47歲女子，匯八坊大家樂職員，個案1523（匯八坊大家樂收銀員）的同事，7月10日咳及肌肉痛

．個案1625：85歲男子，個案1624的丈夫，7月15日發燒

．個案1627：5歲男童，個案1542（入境處管制支援組高級入境事務助理員）的家人，7月14日發燒、咳及嘔吐

．個案1628：38歲女子，與個案1542及1627相關，7月12日喉嚨不適及頭痛

．個案1637：39歲女子，慈雲山民生超級市場收銀員，7月7日喉嚨不適及流鼻水

．個案1641：28歲女子，個案1512的女兒，7月15日發燒；其一名32歲朋友亦確診（個案1629），該朋友在是一間食肆的廚師，7月9日發燒及咳

．個案1647：46歲女子，個案1573的朋友，7月14日感喉嚨乾涸

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