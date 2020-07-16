新冠肺炎｜房屋署高級技術主任及機電署實習人員分別確診 (19:15)

房屋署表示，確診人員在何文田香港房屋委員會總部第三座7樓辦公，該樓層並非公眾樓層，並不對外開放。他並無外遊紀錄，在辦公室工作時有佩戴口罩，最近一次上班日期為7月13日，工作地點已安排全面清潔消毒。他因家人為確診者的緊密接觸者，自行往私家診所作病毒測試而發現初步確診，並轉介至醫院。

機電署表示，確診的暑期實習人員主要在九龍灣機電署總部大樓6樓處理文書工作，最近一次上班日期為7月10日，辦公期間並無不適或發燒，工作時一直佩戴口罩，暫未有機電署員工被列為密切接觸者。

機電署已即時安排徹底清潔和消毒相關辦公地點、各主要通道及升降機，有關工作範圍現已重新開放。

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