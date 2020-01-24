新冠肺炎｜陳淑莊助理家人確診　辦公室職員領樣本樽回家隔離　立法會清潔消毒 (18:45)

立法會秘書處總務部今日表示，下午收到通知，一名在立法會綜合大樓8樓工作的議員助理之同住家人，被列為新型冠狀病毒初步確診者的直接接觸者，秘書處已加強清潔消毒8樓及綜合大樓公用地方和設施。

陳淑莊表示，其辦事處所有職員已到醫院見醫生及領取樣本樽，明早（17日）會交回樣本，最快即日會有結果。她與職員都會在家自我隔離，直至有檢測結果。

陳淑莊表示，其助理的同住家人並無病徵，已入住檢疫中心接受隔離，確診者為其助理的另一非同住家人；其助理與確診者過去14日並無直接接觸。

公民黨黨魁楊岳橋亦在facebook表示，公民黨已分別去信梁君彥和財務委員會主席陳健波，要求取消明日的立法會會議及財委會會議，並暫停立法會大樓運作，以進行消毒，直至相關同事檢驗結果顯示安全後再行開會，以減低在大樓內工作的健康風險。

立法會秘書處傍晚表示，今日立法會會議結束後，會逐步在立法會綜合大樓所有樓層的公用地方、1樓及2樓的會議室，以及新聞發布室進行霧化消毒及清潔程序。預計會在午夜前完成，要求綜合大樓使用者於消毒清潔程序開始前離開。此外，綜合大樓5樓咖啡角即日起暫停服務，直至另行通知。

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