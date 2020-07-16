聖誕「和你Shop」地盤工涉用左肩撞警胸膛　裁定襲警罪不成立 (17:10)

原告於1997年加入警隊、隸屬快速應變部隊隊員的警員X，被告為48歲的王明雄，報稱任職地盤工人，否認一項於12月25日在海港城3樓OT317號舖「Boggi」襲擊警員X的罪名。案件於上午被裁定表證成立。

警員X作供稱，當日收到上級指示，與十多名同僚到海港城3樓慢行，作高調巡邏。X巡邏時，見到被告在4至5米外凝視他，同時細聲說粗言穢語，及後走近並用左肩撞向其胸膛。X感痛楚，隨即按住被告的肩膊，質問被告「你做乜撞我」，惟被告目無表情亦無回應，他把被告交予另一警員警誡及以襲警罪拘捕他。

在辯方盤問下，X表示自己高1.7米，亦同意被告比自己高「半個頭」，更應辯方要求在庭上用直尺量度被撞位置的闊度及長度。X量度後稱胸膛闊30厘米，長14厘米，辯方質問X「佢（被告）高你咁多，點用膊頭撞你咁大範圍啊？」辯方質疑X的證供不可信。X回應，其意思不是被告左邊膊頭「嗰一點」撞到他，而是用整個左肩撞到他，令他「向後移咗一步」。

辯方提出，X案發時在沒有警誡下曾向被告問了3次問題，違反了警方「查問疑犯及錄取口供的犯則及指示」，但X反駁，拘捕前要給予機會疑犯解釋，「如果唔係點樣叫公平呀？」辯方再追問，若當時被告以「不小心、擠迫撞到」回答，是否不會被捕。X回答：「唔會呀，因為我覺得佢專登撞我。」

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