新冠肺炎｜今增67宗確診單日新高63本地感染　伊院兩職員荃灣港安一護士染疫 (16:53)

今日是自本港1月出現新型冠狀病毒確診個案以來，單日最多確診。63宗本地感染個案當中，包括兩名伊利沙伯醫院員工，以及一名荃灣港安醫院女護士；另有多間醫院有病人於確診前，曾入住普通病房。

醫院職員確診個案：

．個案1635：45歲男子，伊利沙伯醫院非緊急救護車調配中心控制員，負責調派非緊急救護車，有時會駕車接載同事往不同醫院，毋須接觸任何病人；最近一次上班是7月13日，當時無病徵，同日開始發燒及頭痛，今日確診；病人無到過伊院出現院內感染群組的內科病房，相信他染疫與該群組無關；由於病人上班時有戴口罩，故他沒有同事被列為密切接觸者，醫院已安排病人的同事接受新型冠狀病毒測試，並已清潔病人的工作地點

．個案1639：56歲女子，伊利沙伯醫院爆疫A6內科病房病人服務助理，居於慈雲山，7月9日開始失去嗅覺和味覺、喉嚨痛及頭痛。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於病人在伊院內科病房出現院內爆發時沒有上班，相信與院內感染群組無關，懷疑她是在慈雲山區染疫

．個案1654：31歲女子，荃灣港安醫院護士，7月15日發燒及喉嚨痕癢。病人一名從事文職的朋友（個案1638：35歲男子，每周都會與朋友打籃球，曾在7月6日及7月11日與朋友打籃球）及該朋友的父親（個案1656：60歲私家車司機）亦確診

另外，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，屯門醫院急症室一名醫生的家人昨日（15日）確診，該醫生被列為密切接觸者入住檢疫中心，暫對新冠病毒呈陰性。由於該醫生上班時有穿戴個人保護裝備，故屯門醫院無職員或病人列為密切接觸者。

確診前入住醫院普通病房的個案：

．個案1650：61歲男子，昨晚因發燒、咳及喉嚨痛到瑪嘉烈醫院求醫，獲安排入住雙人病房，至今日凌晨初步確診。確診病人的同房病人被列為密切接觸者，暫時對新冠病毒呈陰性；該病房的職員有穿戴合適保護裝備，毋須列為密切接觸者

．個案1644：57歲女子，7月13日入住香港佛教醫院骨科普通病房，準備接受關節手術，但入院後被發現發燒及有呼吸道病徵，手術取消，病人接受新冠病毒測試呈陽性，轉送伊利沙伯醫院接受隔離治療。病人在佛教醫院留醫時，同房4名病人列為密切接觸者，其中3人已出院交由衛生署跟進，餘下一名病人轉送伊利沙伯醫院接受隔離；佛教醫院醫護人員接觸確診病人時均有穿合適防護裝備，毋須列為密切接觸者。劉家獻表示，今次確診的病人與早前曾入住佛教醫院另一病房的確診病人無關

．個案1559：71歲男子，7月13日經將軍澳醫院急症室入住該院內科病房時發燒，當日下午初步確診後轉入隔離病房留醫，7月14日確診。病人在內科病房時有戴口罩，無進行高風險醫療程序；同一病格內10名病人列密切接觸者，其中一人已出院、一人因自身疾病已離世，仍留醫的8人全部轉入隔離病房，對新冠病毒呈陰性。涉事病房已消毒，病房內另外40名病人已接受新冠病毒測試，其中30人呈陰性，餘下10人未有結果；病房醫護有穿合適保護裝備，毋須列作密切接觸者。

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