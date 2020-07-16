Michael Kors圓方旗艦店Swatch尖沙嘴店分別被追租 (16:00)

原告為香港鐵路有限公司，被告為Michael Kors（HK）Limited，涉案分店位於圓方商場1040號舖。入稟狀指出，原告在2017年3月6日與被告簽下為期5年的租約，首年月租為82.1萬元，並逐年遞增，現時月租為104.4萬元，被告另需付管理費及宣傳費等共5.6萬元。被告自今年5月起欠交租金等，原告遂向被告追討3個月共逾382萬元的欠款，並要求清空相關舖位。

另外，鐘表品牌Swatch繼中環分店被追租後，其位於尖沙嘴加拿分道的門市亦被追租。原告裕景物業代理有限公司及海皇廣告有限公司，指稱被告自2018年起以月租21萬元承租物業，同時以6.5萬元租用大廈外牆的廣告板，惟Swatch自去年12月起沒再繳交租金、差餉及服務費等，原告遂入稟追討逾96萬元欠款。

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