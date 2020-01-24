夫婦旁觀馬鞍山火燒人涉擾亂秩序　控方稱當時本港政治「係最黑暗嘅時間」遭官阻止 (14:45)

被告陳海雲（33歲）及鄺耀文（39歲）同報稱文員，為夫婦關係。

辯方大律師伍頴珊表示，當時幾乎所有人都在天橋上大聲爭執，兩被告的確有份喧嘩，包括女被告向事主說出「返大灣區」，但行為不足以構成影響他人及擾亂秩序。辯方說，兩被告在爭執降溫時才加入口角，對事主被火燒的事件始料不及，不存在與他人伙同犯案。

控方外聘大律師黎安妮反駁，稱事主在港鐵站被人打至血流披面，當他追截至案發的天橋，「無一個人幫伯伯（事主）說話」，所以包括兩被告在內，在場的途人都不是無辜的旁觀者，應該預期會發生激烈暴力事件。控方亦批評事後一名男子說「燒得好」，明顯欠缺同情心，「究竟呢班係咩人呢？要由法庭裁斷」。裁判官林希維遂回應，法庭不適宜作道德上的判斷。

其他報道：區諾軒稱社會不講道理 斥政府「以法治人」法律有主觀性

其他報道：立法會選舉｜梁美芬競逐連任 稱選情不樂觀冀九西建制爭3席

其他報道：前醫科生攜汽油彈原料判囚13個月 官︰當管有汽油彈案件處理