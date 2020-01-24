新冠肺炎｜何栢良︰促有確診個案街市大清洗並管制人流　許樹昌︰籲企業容許僱員在家工作 (12:50)

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，今早（16日）在商台節目表示，繼茶餐廳及的士群組後，最少三個街市有檔販或市民確診新型冠狀病毒，形容「街市爆發可以爆得好勁，因為人口好密集」，促政府安排街市休市清洗並管制人流。政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌在港台節目建議企業讓僱員在家工作。
何栢良建議，促有確診個案的街市休市數天安排全面大清洗，清除所有隱患；重開後必須作人流管制，強制進入街市的人須戴口罩。他形容政府在高危群組當中只強制公共交通工具內戴口罩，但不強制其他地方是「違反邏輯」。
何栢良認為，若政府一直「擠牙膏式」處理，只會永遠落後形勢，促政府要有危機感，否則「全港市民都會畀你拖累」。他又質疑晚上至凌晨禁止堂食的食肆新措施，他說不只在晚上，病毒傳播都會在早市及午市傳播。
許樹昌表示，新防疫措施需要觀察一、兩星期才知有效或否。他同意一律安排高危群組者或長者入院時做病毒檢測。他說，觀察到今早上班時段，街上仍有很多人，呼籲企業僱主容許僱員在家工作。「愈少人聚埋一齊，斷傳播鏈機會就越高」。
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