新冠肺炎｜何栢良︰促有確診個案街市大清洗並管制人流　許樹昌︰籲企業容許僱員在家工作 (12:50)

何栢良建議，促有確診個案的街市休市數天安排全面大清洗，清除所有隱患；重開後必須作人流管制，強制進入街市的人須戴口罩。他形容政府在高危群組當中只強制公共交通工具內戴口罩，但不強制其他地方是「違反邏輯」。

何栢良認為，若政府一直「擠牙膏式」處理，只會永遠落後形勢，促政府要有危機感，否則「全港市民都會畀你拖累」。他又質疑晚上至凌晨禁止堂食的食肆新措施，他說不只在晚上，病毒傳播都會在早市及午市傳播。

許樹昌表示，新防疫措施需要觀察一、兩星期才知有效或否。他同意一律安排高危群組者或長者入院時做病毒檢測。他說，觀察到今早上班時段，街上仍有很多人，呼籲企業僱主容許僱員在家工作。「愈少人聚埋一齊，斷傳播鏈機會就越高」。

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