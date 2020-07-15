立法會選舉｜莫乃光：不會競逐連任　交棒予「比自己年輕」業界代表 (21:35)

莫乃光稱，不競逐連任的想法已醞釀一段日子，但作此決定是最近的事，主要是看到業界年輕人團結力量更大，認為現時是好時機交棒予新一代，發揮更大作用。惟他沒透露有意參選的候選人身分︰「大家好快會知道是誰。」

莫乃光說，決定不競逐連任並非因在《港區國安法》下擔心個人安危︰「我覺得（自己）已經拋個身出來咁耐，做咗咁多嘢，唔係我唔做（議員）就一定安全。」他早年參選立法會曾被指與富商李澤楷有溝通，他表示自己是次並非與某「大佬」商討過後作出決定，與李澤楷「無同佢傾好耐」，強調自己是見到業界有「賢」人，故退位讓賢。

未來一屆立法會，陳淑莊、張超雄等較資深泛民議員退任，據民主派初選結果可預料立法會將進一步年輕化，任職立法會議員8年的莫乃光寄語繼任人須「堅持初心」及「團結」︰「美國初選都會（互相批評至）焦頭爛額，之後會團結返。」他認為在議會內，只要政府官員願意回答問題，「不應放棄施壓，公務員都想做到嘢，你畀啲壓力佢，上級又會放畀佢做多啲」。他又表示，議員需幫助市民、維護業界利益，亦需要跨黨派合作。

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