新冠肺炎｜食肆晚上禁堂食　「孤家寡人」六旬漢商場吃外賣：以為會有餐廳偷雞點知無 (20:45)

在旺角雅蘭中心樂天皇朝外，63歲的陳先生雞手鴨腳地拿出撈麵、湯、蒸餃及糖水外賣，在商場內進食。他說自己孤家寡人，難以「自煮」，平常「十餐有八餐在外吃」；碰巧他住在黃大仙，附近商場爆疫，他近日不敢到該商場用膳。

今午陳先生在旺角銀行處理事務，近6時完成後到商場覓食，「以為會有啲餐廳偷雞，點知間間都無」，只好買外賣站在商場吃，「好唔自在，好尷尬！」他說，理解政府收緊政策，但不解為何定在晚上6時後不准堂食，「如果真係控制到（疫情），咁都OK嘅」。他又說，明日起希望自己會下定決心煮飯。

盧女士與丈夫下班後，於下午5時半後趕到餐廳「辦館」進食，一到6時急忙離開。她說平常大多在外吃飯，但會考慮日後在家煮飯。

內地學生劉先生及女友不清楚今日有新措施規管堂食，晚上6時後到餐廳，被拒入內後決定回家。他認為「內地及澳門已經控制到疫情，只有香港還未控制到」，故理解措施。

情侶馮先生及羅小姐在旺角的公園吃吉野家外賣。馮先生稱與女友每天見面，二人的家都不方便「拍拖」，今晚唯有在公園吃外賣，「（限制堂食）都需要的，疫情嘛」。他說今次是自己第一次與女生在街上吃飯，「我有問過她（女友）有否和男人在街吃過飯，她說和爸爸有」。至於會否覺得公園髒，馮先生說：「凡事向好看，如果同女仔堂食吉野家，好大壓力嘛。外賣就吉野家最適合啦！」汗流浹背的羅小姐笑說「好又一餐，唔好又一餐啦」。

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