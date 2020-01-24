新冠肺炎｜消息：伊院一支援職系員工對新冠病毒初步陽性　居慈雲山今有上班 (19:53)

有消息指出，該員工早前一段時間無上班，估計個案與3名病人相關的可能性較低。至於該員工最終是否確診，仍待衛生署確認。

劉家獻︰將加強市民入院篩查

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（15日）在疫情記者會上表示，伊利沙伯醫院一個有3名女病人確診感染新型冠狀病毒的病房內，同房其餘4名病人全部新冠病毒檢測結果呈陰性。劉家獻亦說，將加強每名市民入院時的篩查。

另外，劉家獻說，已為伊利沙伯醫院62名醫護人員進行新冠病毒檢測，30人結果呈陰性，其餘職員正等候結果，而有關病房已經暫停接收新症。另外威爾斯醫院一名外判支援員工確診新冠病毒，已安排137名醫護人員檢測，123人結果呈陰性，其餘14人正等候結果。

劉家獻說，醫管局目前的新冠病毒檢測量已提升至每日4000至5000個，會繼續按優先次序安排市民檢測，高風險地區會先作安排。劉家獻又表示，會加強市民入院時的篩查，如其居住在高風險地區如慈雲山區，就算沒有病徵，若有懷疑都會安排該入院者測試，會查看每名入院病人的詳細病歷。

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