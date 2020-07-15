新冠肺炎｜7宗新增確診源頭不明　一婦曾唱K一婦曾到教會 (18:24)

衛生防護中心公布，本港今日（15日）新增19宗新型冠狀病毒確診個案，其中14宗屬本地感染，有7宗屬源頭不明。在源頭不明確診個案當中，一名居於青衣的58歲無業女子曾到卡拉OK；慈正邨一名49歲主婦曾在潛伏期到過教會。
7宗源頭不明本地個案：
．個案1571：47歲男子，居於小欖村，報稱可能與一名確診者曾有短暫接觸，衛生防護中心正在追查
．個案1573：58歲無業女子，居住於青衣長發邨亮發樓，平日較常到深水埗吃飯，曾到過卡拉OK，7月12日發燒及咳
．個案1578：63歲男子，私人司機，周六及周日會兼職駕的士，無病徵
．個案1579：49歲女子，家庭主婦，居於慈正邨，曾在潛伏期到過教會，當時有戴口罩，及後與教會朋友吃飯；平日會到慈雲山中心食肆包括酒樓吃飯
．個案1582：53歲女子，居於屯門，7月13日咳嗽
．個案1583：69歲女子，居於黃大仙鳳德邨，平日在住所附近買餸
．個案1586：66歲男子，居於慈雲山慈樂邨，平日會到慈雲山中心，亦曾光顧爆疫的翠河餐廳，7月12日發燒及咳；其妻子初步確診
新冠肺炎 相關報道：
今增19宗確診14屬本地感染 入境處4日3職員染疫 另有37初步確診
相關字詞﹕源頭不明 卡拉OK 教會 新冠肺炎 新冠肺炎確診 新冠肺炎測試 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 抗疫新階段 編輯推介