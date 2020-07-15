新冠肺炎｜7宗新增確診源頭不明　一婦曾唱K一婦曾到教會 (18:24)

7宗源頭不明本地個案：

．個案1571：47歲男子，居於小欖村，報稱可能與一名確診者曾有短暫接觸，衛生防護中心正在追查

．個案1573：58歲無業女子，居住於青衣長發邨亮發樓，平日較常到深水埗吃飯，曾到過卡拉OK，7月12日發燒及咳

．個案1578：63歲男子，私人司機，周六及周日會兼職駕的士，無病徵

．個案1579：49歲女子，家庭主婦，居於慈正邨，曾在潛伏期到過教會，當時有戴口罩，及後與教會朋友吃飯；平日會到慈雲山中心食肆包括酒樓吃飯

．個案1582：53歲女子，居於屯門，7月13日咳嗽

．個案1583：69歲女子，居於黃大仙鳳德邨，平日在住所附近買餸

．個案1586：66歲男子，居於慈雲山慈樂邨，平日會到慈雲山中心，亦曾光顧爆疫的翠河餐廳，7月12日發燒及咳；其妻子初步確診

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